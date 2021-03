Nova espécie do Guaraná da Amazônia é registrada em Belém

Nova espécie da família do Guaraná da Amazônia é registrada na APA de Belém — Foto: Divulgação/Ideflor-Bio

A espécie é Paullinia obovata e não há registro dela na Amazônia Oriental.

Pesquisador do Museu Emílio Goeldi, Leandro Ferreira, no Pará, encontrou uma nova espécie de Guaraná da Amazônia na Área de Proteção Ambiental (APA) da região metropolitana de Belém.

A espécie encontrada foi a Paullinia obovata . Ela foi identificada por Pedro Acevedo (Smithtonian Institute – Estados Unidos), o maior especialista da família Sapindaceae. De acordo com o Acevedo, não havia registro dela na Amazônia Oriental, sendo encontrada no Brasil somente nos estados mais a oeste, como Rondônia e Acre.

Segundo a presidente do Ideflor-Bio, Karla Bengtson, a APA da Grande Belém é recheada de vida e novas descoberta naturais.

“Essa descoberta ressalta o farto potencial científico que existe dentro das nossas Unidades de Conservação, além de produzir um acervo de conhecimento que nos ajudam a subsidiar decisões, implementar ações e executar projetos, auxiliando na gestão da área de desenvolvimento florestal do Pará”, afirmou.

“Neste sentido, essa descoberta chama a atenção para a riqueza da flora ainda pouco conhecida nas referidas Unidades de Conservação. A descoberta desse patrimônio genético reforça a importância da criação de novas áreas protegidas pelo Ideflor-Bio e nas prioridades políticas de conservação”, acrescentou o biólogo do Ideflor-Bio, Waldemar Jr.

O projeto Flora do Parque do Utinga, desenvolvido desde 2018, é um dos grandes exemplos da geração de conhecimento científico dentro das Unidades de Conservação. Os pesquisadores atuam nas quatro Unidades de Conservação da Região Metropolitana de Belém: Parque Estadual do Utinga, Áreas de Proteção Ambiental de Belém e da Ilha do Combu, e no Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia.

As Unidades de Conservação, que funcionam como laboratórios de pesquisa, onde são mapeados recursos naturais, fauna, flora e inventários botânicos, são de responsabilidade do Ideflor-Bio, que faz a gestão e o monitoramento das 26 Unidades do Pará.

O Projeto já registrou mais de 670 espécies de plantas e fungos em diversas formas de vida nos diferentes tipos de vegetações dessas Unidades de Conservação.

De acordo com o Waldemar Jr., a parceria com o Ideflor-Bio para o projeto é fundamental, especialmente, na área dos recursos humanos.

“Esse projeto ajuda a formar alunos que desenvolvem seus projetos de pesquisa e extensão aqui. Já estamos transformando o Parque em um centro de pesquisa, informação e disseminação da flora de Belém e da Amazônia”, explica

Por G1 PA — Belém

