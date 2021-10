Novo Progresso ficou sem telefonia e internet com interrupção de energia nesta terça-feira,05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A energia foi retornando aos poucos – na área rural voltou por vota das 12h30mn, outros lugares as 15h00mn, na cidade o sistema foi normalizado as 03h00mn desta quarta-feira, 06 de outubro de 2021. Comerciantes relatam prejuízos nas redes sociais.

O problema, segundo a empresa Equatorial responsável pelo fornecimento de energia elétrica, começou por volta das 7h da manhã, quando o sistema apresentou instabilidade. As equipes tentaram resolver o problema, mas o sistema não respondeu e a cidade toda ficou sem energia. As duas operadoras de telefonia Claro e Tim, ficaram sem operar no município de Novo Progresso, deixando os clientes sem sinal.

Comerciantes relatam prejuízos nas redes sociais, sem pode acessar o sistema da empresa muitos não teve como atender os clientes, as vendas com cartão de credito e débitos (maquinas de credito e debito), não funcionou. Açougues e sorveterias foram afetados por não poder conservar os produtos.

