OAB/Santarém instaura procedimento contra advogado acusado de agredir mulher

A OAB/Santarém instaurou procedimento disciplinar contra um advogado, que no último fim de semana, teria agredido com soco e empurrão uma mulher.(Foto:Reprodução)

Em nota de repúdio, a entidade assim se manifestou:

“O Conselho Subsecional da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Santarém, por meio das Comissões de Direitos Humanos e da Mulher Advogada, manifesta seu mais veemente repúdio à agressão praticada por um Advogado contra uma mulher em uma briga de rua neste final de semana, de grande repercussão e de indignação geral”.

Ainda conforme o texto divulgado pela OAB/Santarém, foram tomados os encaminhamentos necessários, que poderão resultar na exclusão do advogado do quadro da Ordem.

“A OAB Santarém não pode compactuar com quem pratica a violência contra a mulher, por isso, assim que tomou ciência do lamentável episódio fez encaminhamentos preliminares às autoridades policiais para as devidas apurações e instaurou procedimento disciplinar, de ofício (art. 72 do EAOAB, c/c o art. 55, §§ 1º e 2º, do CED-OAB), por entender que a prática de violência contra a mulher, que hoje constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independentemente da instância criminal, também poderá ser fator de exclusão de seu quadro”.

O caso que aconteceu na madrugada de sábado(15), em frente a uma lanchonete na avenida Mendonça Furtado, bairro Aldeia, segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

RG 15 / O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...