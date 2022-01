Usina Hidrelétrica Belo Monte reabre para visitação

Programa Conheça Belo Monte recebe visitantes de todo o país e apresenta detalhes do empreendimento que gera energia elétrica para diversas regiões brasileiras (FotosDivulgação)



Com o avanço da vacinação e a flexibilização das medidas de controle da pandemia de Covid-19, a Usina Hidrelétrica Belo Monte, localizada na região Sudoeste do Pará, volta a receber interessados em participar do programa de visitação guiada da Norte Energia, empresa privada e concessionária do empreendimento.(A informação é da Assessoria de Imprensa Norte Energia SA)

Chamado de “Conheça Belo Monte”, o programa possibilita um passeio pelo interior da usina e apresenta o processo de geração de energia limpa e renovável a partir da força das águas do rio Xingu. Desde que foi criado, cerca de 16 mil visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto a maior hidrelétrica 100% brasileira.

Durante a visita, os participantes também recebem informações sobre o período de construção do complexo hidrelétrico, seu funcionamento e os projetos socioambientais desenvolvidos na região, a exemplo do monitoramento de espécies de peixes nativos do rio Xingu e ações realizadas com comunidades do entorno do empreendimento. “Fiquei impressionado em conhecer Belo Monte. É uma estrutura enorme, muito bonita e só tenho a parabenizar pelo ótimo atendimento”, disse o engenheiro ambiental Rodrigo Fagundes, que é morador de Altamira.

Este slideshow necessita de JavaScript.

As atividades do programa foram retomadas no final de 2021, recebendo a visita de moradores e estudantes da região, profissionais de instituições públicas e privadas de diversos municípios do Pará e até mesmo de outros estados do país. A professora Viviane Caetano, moradora de Belém, aproveitou uma viagem à região Sudoeste do Pará para conhecer a UHE Belo Monte. “A visita atendeu todas as minhas expectativas. Os responsáveis mostraram detalhes e chamou muito a minha atenção saber como a usina funciona por dentro”, comentou. Para garantir a segurança da equipe técnica e dos visitantes, as atividades do “Conheça Belo Monte” seguem todos os protocolos de prevenção à Covid-19. As medidas incluem o uso obrigatório de máscaras durante toda a visita, aferição de temperatura antes da saída para a usina e redução da quantidade de visitantes por grupo em 50%.

“É com grande satisfação que recebemos todos que desejam conhecer o empreendimento instalado na região e que veio para ficar, produzindo energia para todo o país e beneficiando a população do seu entorno com diversas ações e obras de infraestrutura”, afirmou o Superintendente de Relações Institucionais, Comunicação e Imprensa e Obras do Entorno da Norte Energia, Eduardo Camillo.

Serviço

O Conheça Belo Monte é aberto ao público em geral. Por motivo de segurança, apenas crianças a partir de 10 (dez) anos de idade podem participar da visita.

Para conhecer a Usina Hidrelétrica Belo Monte, basta entrar em contato com a empresa Norte Energia pelo e-mail conhecabelomonte@norteenergiasa.com.br, informando nome, telefone de contato, número de pessoas e a data em que deseja visitar a usina.

Jornal Folha do Progresso em 07/01/2022/06:34:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...