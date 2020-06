Enem 2020: projeto Agatha disponibiliza planos de estudos gratuitos para cada mês do ano

Confira também outros sites para montar os cronogramas

É fundamental ter organização na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Os planos de estudos vêm sendo a melhor indicação para o controle da rotina, aumentando as chances de realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Diversas plataformas para organizar os estudos estão disponíveis online e de forma gratuita.

Uma plataforma bastante eficiente é o projeto “Agatha” que disponibiliza em seu site planos de estudos para cada mês do ano. O projeto visa “através da tecnologia prover educação a estudantes, com o objetivo de apresentar os conteúdos de forma simples, no entanto de forma diferenciada, produzindo e divulgando conteúdos de qualidade”.

Além dos planos de estudos, o site também disponibiliza propostas de redação para os estudantes treinarem a sua produção textual. Também é possível encontrar banco de questões com exercícios sobre diferentes áreas do conhecimento.

Veja abaixo alguns dos planos de estudos disponíveis

Planos de estudos semanal para quem trabalha durante o dia

Planos de estudos semanal para quem estuda

Planos de estudos para quem tem o dia livre

Outros sites que oferecem planos de estudos gratuitos

Outras plataformas, além do projeto Agatha, oferecem a oportunidade de os estudantes terem acesso a planos de estudos online e gratuitos. Confira a nossa lista abaixo:

Me Salva!

O site do Me Salva! traz diversos materiais que contribuem para os estudos dos candidatos que sonham em ingressar em um curso de graduação. A plataforma é parceira do Educa Mais Brasil e disponibiliza desconto para os cursos de pré-vestibular Enem.

Curso Enem Gratuito

São duas modalidades de planos de estudos oferecidas pelo Curso Enem: extensivo, para os estudantes com mais tempo disponível para os estudos, e intensivo, ideal para quem tempo para estudar. É necessário criar um login através de uma conta do Facebook, Google ou Twitter.

Guia Enem

Após escolher o seu plano de estuo ideal, você pode complementar o seu aprendizado e preparação com o Guia Enem, uma plataforma do Educa Mais Brasil que disponibiliza conteúdos gratuitos sobre as principais disciplinas e assuntos cobrados no vestibular. Acesse o Guia Enem

