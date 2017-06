Operação resulta em mais de R$ 300 mil em apreensões, no PA

Foram apreendidos alimentos e bebidas em cidades do sudeste e sul do estado.

A Operação Caça Fantasmas, realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefa) e Polícia Militar, reforçou a fiscalização de mercadorias em trânsito nos municípios de Redenção, Xinguara e Conceição do Araguaia. O trabalho terminou nesta sexta-feira (16). Durante a Operação de fiscalização foram lavrados 48 Termos de Apreensão e Depósito (TADs), representando R$164,7 mil em valores já recolhidos e R$ 174,3 mil em valores a recolher.

Nesta sexta-feira (16), um caminhão com alimentos e bebidas quentes, escondidas em meio a produtos alimentícios, foi apreendido na Rodovia Pa-447, por servidores da Carreira da Administração Tributária (CAT) da Sefa. O trabalho foi conduzido no posto fiscal de mercadorias em trânsito em Conceição do Araguaia.

A mercadoria vinha do estado de Goiás. No momento da apreensão, o transportador apresentou nota fiscal com cerca de 1/3 do total da carga. Por causa do peso do veículo, houve a suspeita de que havia mais produtos do que o informado, e foi feita a conferência física da carga. Foi aí que ficou constatado que a maior parte da mercadoria não tinha nota fiscal. Foram lavrados dois TADs.

Entre outros produtos, foram apreendidas 348 latas de refrigerante, 112 garrafas de energético, 132 garrafas de conhaque, 44 garrafas de vinho, 24 de vermute, 24 de uísque, 18 de licor e 18 de martini.

