Orientações para cobertura de imprensa do Enem 2023

Assessorias do MEC e do Inep atuarão em esquema de plantão nos dois domingos de aplicação. Press Kit reúne principais informações sobre o exame

As assessorias de comunicação social do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atuarão em regime de plantão nos dois domingos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Durante as aplicações, nos dias 5 e 12 de novembro, boletins serão divulgados aos veículos de comunicação cadastrados nos mailings das assessorias. Os interessados em receber os boletins, outros avisos e sugestões de pauta devem fazer cadastro. A cobertura também será feita no portal do MEC e do Inep e nas redes sociais do Ministério e do Instituto (Instagram, Twitter, Threads, Facebook e LinkedIn).

Para auxiliar os jornalistas na cobertura, é disponibilizado um press kit com informações gerais e os principais dados sobre o exame. O documento, que pode ser acessado no portal do MEC e do Instituto, inclui orientações, perfis dos participantes, números de atendimentos especializados, além dos quantitativos de inscritos por unidade da Federação e município de aplicação.

O Press Kit é um guia para a cobertura de imprensa que sintetiza, em um único documento digital, dados relevantes sobre o exame. Ele é atualizado conforme a disponibilização de novas informações – dados preliminares a respeito da edição de 2023 já estão disponíveis. Por meio do documento, também será possível se informar, posteriormente, sobre os balanços de aplicação e resultados. Vale ressaltar que o Inep não divulga a listagem de locais de prova por questões de segurança e sigilo.

Entrevistas – O MEC e o Inep são as fontes oficiais de informação sobre o Enem 2023. Neste contexto, apenas os porta-vozes do Ministério e do Instituto estão autorizados a conceder entrevistas sobre o exame, em alinhamento com as assessorias de comunicação social. Representantes regionais e empresas envolvidas na aplicação não possuem autorização para conceder entrevistas ou repassar dados oficiais. O mesmo serve para os coordenadores dos locais de aplicação.

Balanços das aplicações – MEC e Inep divulgarão os balanços preliminares de cada um dos domingos, nos respectivos dias. As divulgações serão feitas, em coletiva de imprensa, realizadas na sede do Instituto, em Brasília.

Gabarito e cadernos – O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão divulgados no portal do Inep até o dia 24 de novembro.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

