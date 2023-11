Jovem morre após levar soco de namorado da sogra em SC; entenda

Jhones Cardoso tinha 24 anos e morreu após levar um soco do padrasto da namorada. (Foto: Redes sociais/ Reprodução).

Tudo começou quando a vítima, Jhones Cardoso, teve um desentendimento com a namorada no último domingo (29).

Um jovem de 24 anos morreu após ser atingido por um soco na casa da sogra, em Meleiro, no Sul de Santa Catarina. Tudo começou quando a vítima, Jhones Cardoso, teve um desentendimento com a namorada no último domingo (29).

Segundo o delegado Lucas Fernandes da Rosa, responsável pelo caso, o casal estava em um relacionamento há cerca de 11 meses, moravam juntos e costumavam se desentender.

“Eles tiveram uma briga e a moça pediu para levá-la para a casa da mãe. E ele a levou. Segundo ela, eles não tinham se separado, apenas brigado, e cada um foi para um canto. Ele foi para um bar e ela para Balneário Arrio Silva com as amigas”, comentou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, que ouviu mãe e filha na terça-feira (31), a vítima voltou para a casa da sogra após sair do bar. Quando chegou, estava bêbado e acabou discutindo com o namorado da sogra. Segundo os relatos à polícia, ele levou um soco do homem, que não mora na residência.

“Nesse soco que ele acabou levando, bateu a cabeça com tudo no chão e teve um traumatismo craniano”, informou Rosa.

A namorada, no entanto, não estava no local no momento. Jhones chegou a ser encaminhado ao hospital, mas morreu por traumatismo craniano. O corpo foi sepultado na manhã da última terça-feira (31), no Cemitério de Meleiro.

Conforme o delegado, a suspeita é de que o jovem tenha ido à casa da sogra para tentar reatar com a filha dela.

O namoradado da sogra, fugiu após o ocorrido e não havia sido encontrado até o momento.

Segundo a Polícia Civil, vizinhos e policiais militares também serão ouvidos.

Fonte:O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/16:22:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...