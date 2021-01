Seduc promove aulão online com temas do Enem

Aulão será na próxima quarta-feira (13), a partir de 22h. – (Foto:Reprodução)

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realiza na próxima quarta-feira (13), a partir de 22h, um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A programação será aberta e transmitida por meio do canal do Youtube da EGPA. Cerca de 15 alunos das escolas E.E. José Valente Ribeiro e E.E. Camilo Salgado participarão do aulão presencialmente no auditório da EGPA.

A aula é parte do programa Formação de Professores do Ensino Médio (Forpem), que na última edição formou mais de 4.500 professores em todo Estado, com uma capacitação voltada para o Enem, pela plataforma EaD da Escola de Governança.

As disciplinas que serão ministradas integram as áreas de conhecimento aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro. Confira os horários da programação:

22h às 23h30 – Linguagens

23h30 à 01h – Ciências Humanas

01h às 02h30 – Redação

02h30 às 04h – Ciências da Natureza

04h às 05h30 – Matemática

