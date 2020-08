Pai do sertanejo Cauan é levado para UTI e cantor segue em estado grave

Com falta de ar e queda da saturação, João Máximo foi encaminhado para o atendimento na emergência

Cauan, da dupla com Kleber, continua internado com Covid-19 em estado grave. (Foto:Reprodução Instagram)

O pai do cantor sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, foi internado na UTI do mesmo hospital em que o cantor está em Goiânia. Hoje, João Luiz Máximo, que também já estava confirmado com covid-19, teve piora clínica. De acordo com informação da assessoria de imprensa da dupla, João apresentou dispneia (falta de ar), queda da saturação nesta manhã e foi encaminhado para o atendimento na emergência. O laudo da tomografia mostrou comprometimento dos pulmões entre 25 e 50%.

O filho Cauan continua internado, também na UTI, em estado grave, estável hemodinamicamente. Hoje, ele teve melhora clínica e também de alguns exames de sangue, segundo informações divulgadas. O cantor está internado desde a semana passada, por complicações do novo coronavírus. Na quarta-feira (19), Shirlei, mãe de Cauan, também foi diagnosticada com covid-19.

Redação Integrada (Com informações do Portal UOL)

21.08.20 22h44

