‘Minha mãe matou minha avó’, relata criança para a polícia

(Foto:Reprodução/Record TV) – Uma mulher, de 36 anos, foi presa por ter matado a própria mãe e tentado encobrir o crime ao simular o suicídio dela. Porém a filha da suspeita, de sete anos, relatou à polícia outra versão dos fatos. O caso ocorreu em Suzano (SP). As informações são do Ric Mais.

A criança presenciou a morte da avó e, na sequência, pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia.

Então a mulher relatou à polícia que houve uma discussão e, por isso, a sua mãe teria tentado cometer suicídio com uma faca. Porém a sua filha contou que ela matou a avó.

Depois do crime, familiares relataram que a mulher ameaçava frequentemente a própria mãe de morte. Inclusive, a vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ela.

Agora, a menina segue sob os cuidados de parentes, que alegam que ela está em estado de choque e se culpa pela morte da avó.

Após o crime, a mulher foi presa e deve responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022/23:57:58 com informações do portal Istoé

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...