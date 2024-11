Palmeiras é o novo líder do Brasileirão

Rafael Veiga comemora o gol do Verdão. Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Em jogo com vaias ao time, o Botafogo arrancou o empate com o Vitória nos minutos finais, no Nilton Santos, na noite deste sábado (23), e viu o Palmeiras ultrapassar na tabela. A equipe de Thiago Carpini abriu o placar com Alerrandro, ainda no primeiro tempo, e a igualdade no placar saiu com gol contra de Wagner Leonardo.

Com o resultado, o Glorioso foi a 70 pontos, enquanto o Alviverde, que derrotou o Atlético-GO fora de casa em jogo realizado no mesmo horário, tem, agora, os mesmos 70, mas com um triunfo a mais. O Vitória, por outro lado, foi aos 42 e deu novo passo para se afastar da zona de rebaixamento.

O Botafogo enfrenta o Palmeiras na terça-feira, no Allianz Parque, às 21h30. No próximo sábado, os comandados de Artur Jorge disputam a final da Libertadores contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina. Já o time baiano retorna a campo no domingo, e vai receber o Fortaleza, no Barradão.

Como foi o jogo

Visitante à vontade. O Vitória chegou com uma proposta de fortalecer a marcação e sair em velocidade, e logo no início criou boas chances de balançar a rede. No primeiro minuto, os baianos assustaram, e mantiveram o ritmo. A equipe de Carpini não ficou apenas esperando o Botafogo jogar, conseguiu encaixar algumas tramas e, aos 19, Alerrandro abriu o placar.

Bola no pé, mas dificuldades no ataque. O Botafogo tinha a posse, mas encontrava obstáculos para furar a linha de marcação adversária. O time rodava a área, mas falhava no momento de definição das jogadas — e, por muitas vezes, era obrigada a recompor rapidamente por conta da boa transição do Vitória. Uma das poucas oportunidades mais claras veio em cruzamento de Cuiabano que Igor Jesus parou no goleiro.

Vaias no intervalo. O Botafogo, em alguns momentos, se mostrou ansioso em campo. E, na arquibancada, ficou nítida a insatisfação. O volante Tchê Tchê foi alvo de vaias da torcida e, ao apito que decretou o fim do primeiro tempo, as vaias foram mais gerais.

Mudanças e novo cenário. O técnico Artur Jorge fez mudanças na volta do intervalo, com Mateo Ponte na vaga de Vitinho, Eduardo na de Tchê Tchê e Tiquinho no lugar de Junior Santos. A equipe conseguiu melhorar na marcação do meio de campo e chegar ao ataque de forma mais clara nos primeiros minutos do segundo tempo, e fez pressão. Na arquibancada, a resposta foi o apoio e pedidos pela virada.

Faltou encaixar. O Vitória, aos poucos, conseguiu diminuir os espaços e roubar a bola em bons momentos — também diminuindo o ímpeto alvinegro —, mas não teve sucesso na hora de fazer a ligação para os contra-ataques.

Jogo diminuiu de temperatura. A partida ficou morna na reta final. O Botafogo entrou em uma espécie de “tudo ou nada” em busca, ao menos, o empate. Mas o time se mostrou desorganizado e com uma ausência de ligação entre os setores. A torcida alvinegra, por sua vez, estava em um misto de incentivo e apreensão. O Vitória, sem muitas alternativas para a saída de bola, passou a dar chutões.

Empate e correria. O Glorioso conseguiu o empate quando a partida caminhava para o fim, em gol contra de Wagner, e pressionou na tentativa da virada.

Lances importantes

Susto. No 1º minuto do ‘º tempo, Raul Cáceres cruzou rasteiro para o meio. A defesa do Botafogo afastou mal, Janderson pisou para Willian Oliveira finalizar. O chute saiu fraco, à esquerda do gol de John. Os jogadores do time baiano reclamaram de pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

0x1. Aos 19 minutos do 1º tempo, Matheuzinho cruzou pela direita, Bastos afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Alerrandro. O atacante dominou e bateu cruzado, no cantinho do gol de John, para abrir o placar.

Defendeu. Aos 39 minutos do 1º tempo, Almada acionou Cuiabano, que cruzou rasteiro para a área. Igor Jesus chegou de carrinho e Lucas Arcanjo fez a defesa no reflexo.

Tentou. Aos 5 minutos do 2º tempo, Eduardo cruzou para Igor Jesus, que, de costas para o gol, dominou e girou batendo, mas Arcanjo fez a defesa.

Duas vezes. Aos 8 minutos do 2º tempo, Tiquinho Soares arriscou de fora da área e Lucas Arcanjo defendeu. Na sequência, Almada finalizou e Ryller fez o corte para escanteio.

1×1. Aos 42 minutos do 2º tempo, Tiquinho Soares aproveitu cruzamento de Matheus Martins e cabeceou. A bola desviou em Wagner Leonardo e deixou Lucas Arcanjo sem reação.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 VITÓRIA

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de novembro de 2024, sábado, às 19h30

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA/ SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Gregore, Mateo Ponte, Artur Jorge (técnico), Cuiabano (BOT); Willian Oliveira, PK (VIT)

Cartões vermelhos: Tiquinho Soares, do Botafogo, aos 53’/2ºT

Gols: Alerrandro, do Vitória, aos 19’/2ºT; Wagner Leonardo, do Vitória (contra), aos 42’/2ºT

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Adryelson e Cuiabano; Gregore (Óscar Romero), Tchê Tchê (Eduardo), Savarino e Almada (Matheus Martins); Júnior Santos (Tiquinho Soares) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Ricardo Ryller (Filipe Machado), Willian Oliveira, Matheuzinho (Gustavo Mosquito) e Lucas Esteves; Alerrandro (Léo Naldi) e Janderson (Carlos Eduardo). Técnico: Thiago Carpini

