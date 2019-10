Palmeiras goleia São Paulo pelo Brasileirão

Não foi desta vez que o São Paulo, enfim, quebrou o tabu de jamais ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, as duas equipes entraram em campo para mais um Choque-Rei, e o time comandado por Mano Menezes não tomou conhecimento de Daniel Alves e companhia, assegurando o acachapante triunfo por 3 a 0, o oitavo resultado positivo do Verdão em nove partidas contra o Tricolor.

O antigo Estádio Palestra Itália, fechado para uma profunda remodelação em 2010, foi reaberto como Allianz Parque em 2014. Desde então, em nove edições do Choque-Rei, o Palmeiras acumula oito vitórias e um empate (seguido de triunfo são-paulino nos pênaltis), com 24 gols marcados e somente quatro sofridos.

O São Paulo não chegou a vencer no tempo normal, mas havia deixado o Allianz Parque feliz em sua última visita, pela semifinal do Campeonato Paulista 2019. Após empate sem gols, o time tricolor ganhou por 5 a 4 nos pênaltis, uma vez que Tiago Volpi defendeu as cobranças de Ricardo Goulart e Zé Rafael.

O São Paulo venceu na casa do Palmeiras pela última vez no Campeonato Brasileiro 2007. No velho Estádio Palestra Itália, o time tricolor contou com gol marcado por Jorge Wagner para ganhar por 1 a 0 na campanha rumo ao segundo título nacional consecutivo.

