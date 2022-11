Palmeiras perde invencibilidade como visitante e encerra campanha do hedeca com derrota para o Inter

Com nove jogos simultâneos, foi disputada a última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo.

No Beira-Rio, o campeão Palmeiras encerrou a campanha do hendeca com derrota por 3 a 0 para o Internacional. Com gols de Maurício, Alemão e Braian Romero, os gaúchos levaram a melhor e confirmaram o vice-campeonato.

Com o resultado, o Verdão perde a chance de terminar a competição invicto como visitante. Além disso, a equipe viu cair uma série de 22 jogos sem derrota na competição.

Campeão antecipado desde a 35ª rodada, o Palmeiras encerra a sua campanha com 81 pontos. Já o Internacional, ao assegurar-se como segundo colocado, termina a competição com 73 pontos somados.

O jogo – Apesar do duelo valer pouco em termos de classificação, os minutos iniciais foram agitados no Beira-Rio. Assim, o Internacional criou a sua primeira grande chance logo aos dois minutos, quando VItão quase abriu o placar ao completar escanteio cobrado por Carlos de Pena.

Já aos nove minutos, depois de boa trama coletiva, a bola caiu nos pés de Maurício, que não perdoou. O meia recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute de canhota, no ângulo de Vinícius Silvestre, para colocar os gaúchos em vantagem.

Com o placar aberto, o Inter seguiu melhor e não diminuiu o volume ofensivo. Assim, aos 19 minutos, Wanderson aproveitou a sobra pelo lado direito da área e chutou cruzado para carimbar a trave. O Palmeiras pouco incomodava o time da casa e tinha marcação passiva quando era pressionado.

Com isso, o Colorado aproveitou mais uma sequência de erros da defesa palmeirense e ampliou o placar aos 39 minutos, quando Alemão apareceu nas costas da zaga e completou cruzamento para anotar o segundo do Inter.

Na volta do intervalo, o Palmeiras chegou a esboçar uma reação aumentando o volume ofensivo. Logo aos dois minutos, Rony quase diminuiu de bicicleta, mas carimbou o travessão. Pouco depois, aos sete, coube ao goleiro Keiller impedir o gol de Endrick, que completou cruzamento rasteiro de Gabriel Menino.

Sem conseguir aproveitar as oportunidades, o Verdão permitiu que o Internacional voltasse a ter o controle do jogo. Assim, a equipe gaúcha passou a cadenciar o jogo quando tinha a posse para administrar a vantagem. Aos 29, Matheus Dias quase anotou o terceiro, mas Vinícius Silvestre fez defesa segura.

O Palmeiras ainda quase diminuiu o placar aos 35 minutos, depois que Bruno Tabata cruzou para Rafael Navarro, mas o goleiro Keiller se esticou para fazer boa defesa. Pouco depois, aos 39, o Colorado fechou a vitória com Braian Romero, que recebeu em profundidade dentro da área e tocou na saída do arqueiro palmeirense. (Com informações do Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria).

