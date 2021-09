Pará já distribuiu mais de 8 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

(Foto:Reprodução) – Oito milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas pelo Pará.

Com esse número foi possível às prefeituras municipais avançarem com o calendário de imunização para a população, incluindo adolescentes e ainda promovendo repescagens a quem perdeu a primeira data programada.

Todo o trabalho de distribuição das doses é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de modo a garantir a entrega dos imunizantes nos 144 municípios paraenses.

A cada remessa que chega na capital, a equipe técnica da Sespa trabalha para agilizar a distribuição e entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde, que repassam às prefeituras em todas as regiões. Desde a chegada da primeira remessa de vacinas ao Estado, o envio das doses é feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Segup.

“Continuamos trabalhando na distribuição rápida de vacinas por todo o Estado. Mais de oito milhões de doses já foram repassadas, possibilitando que cada prefeitura organize o calendário de vacinação de sua cidade. Mas é sempre bom lembrar que, mesmo com avanço da vacinação, ainda estamos vivendo uma pandemia, e por isso é importante manter medidas de prevenção, como usar máscaras e evitar aglomerações”, destaca o titular da pasta da Saúde, Rômulo Rodovalho.

Se a marca de sete milhões de doses distribuídas coincidiu com o início da vacinação para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, agora é possível relacionar o registro de oito milhões com o começo da aplicação da 3ª dose para idosos institucionalizados, além do prosseguimento com a repescagem gradativa do público adulto que perdeu a data de vacinação.

De acordo com site Vacinômetro Pará, até as 19h do dia 7 de setembro já haviam sido distribuídas 8.174.981 doses aos municípios paraenses, que registraram 6.559.712 doses aplicadas. Importante lembrar que o calendário de vacinação de cada cidade é de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Com Informações Agência Pará

