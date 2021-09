Bispo renuncia à Igreja para viver amor com autora de livros eróticos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Xavier Novell, que se tornou, em 2010, no bispo mais jovem da Espanha, decidiu renunciar à igreja para “fazer as coisas da forma correta”.

Confrontada com o caso, a Diocese confirma a renúncia de Xavier referindo, contudo, apenas que são razões “estritamente pessoais” e a informação sobre a relação sentimental com uma mulher pertence à “sua estrita esfera pessoal”.

