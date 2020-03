Pará recebe kits de testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus

Lacens de todo o Brasil vão receber os testes rápidos para coronavírus — Foto: Secretaria Estadual de Sáude/Divulgação

Pará já recebe unidades de testes rápidos na primeira remessa de distribuição. A medida pretende ampliar a capacidade laboratorial para diagnóstico do vírus.

O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir kits de diagnóstico para o novo coronavírus. O Pará já recebe unidades de testes rápidos na primeira remessa de distribuição. A medida pretende ampliar a capacidade laboratorial para diagnóstico do vírus. Inicialmente, 10 mil kits serão entregues entre 15 estados.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, por meio do laboratório de Biomanguinhos, inicia a produção e distribuição dos testes na quarta-feira (4). No total serão distribuídos 30 mil kits para todos os 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENs) do país.

Atualmente, quatro laboratórios realizam o teste para diagnóstico do coronavírus, entre eles o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará. A expectativa é que quando os laboratórios que receberem os kits já estejam preparados para iniciar o processo de diagnóstico para o coronavírus em até 20 dias.

Além disso, os profissionais desses laboratórios também serão treinados por equipes da Fiocruz e IEC, para a realização do procedimento de forma qualificada.

Por G1 PA — Belém

03/03/2020 12h26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...