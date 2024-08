Passageiros de lancha desaparecida no PA são encontrados após quase 24 horas de buscas

Tripulação libertada de lancha que estava desaparecida no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Polícia investiga o caso. Suspeita é que assaltantes que estavam à bordo desviaram a embarcação da rota oficial e deixaram passageiros na beira de rio em Gurupá, onde moradores encontraram as vítimas.

Os passageiros de uma lancha desaparecida no Pará foram localizados na manhã desta terça-feira (20). Segundo a Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social do Pará (Segup), eles estão bem.

A suspeita é que eles tenham sido sequestrados. Buscas são realizadas para encontrar suspeitos e a polícia investiva o caso.

Gurupá é a cidade de onde partiu a lancha, às 10 horas da segunda-feira (19). A viagem até Porto de Moz, cidade no sudoeste do estado que seria o destino original da viagem, dura cerca de duas horas, mas até o início da manhã desta terça-feira (20), a embarcação não tinha chegado.

Assaltantes que estavam à bordo teriam desviado a embarcação da rota oficial e deixaram os passageiros na beira do rio Moju, em Gurupá, onde moradores locais encontraram as vítimas e acionaram as autoridades após quase 24 horas de buscas, segundo o prefeito de Porto de Moz, Berg Campos.

Em nota, a Capitania dos Portos informou que 20 pessoas estavam à bordo, mas não detalhou quais deles seriam os suspeitos de alterar a viagem e assaltar a tripulação. A lancha, chamada “Expresso Fonseca”, ainda não foi localizada.

Familiares dos passageiros desconfiaram que algo de errado havia ocorrido após horas de espera pela chegada da lancha. Na noite da segunda (19), eles e outros moradores do município se reuniram no porto da cidade e realizaram uma vigília.

Em Porto de Moz, a Defesa Civil ofereceu um espaço de acolhimento e suporte para os familiares das pessoas que estavam na lancha.

A ‘Sala Base de Apoio’ está disponível na Casa de Cultura, onde os familiares podem encontrar informações atualizadas sobre a situação, assistência psicológica e aconselhamento e suporte jurídico, conforme pontuou a Defesa.

Segundo a Secretaria de Segurança Públia do Pará, “a Polícia Civil segue com as investigações para localizar a embarcação que pertence ao estado do Amapá e os suspeitos, já identificados”.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/13:25:15

