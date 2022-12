Duas casas são consumidas pelo fogo em Uruará, no PA

As casas foram tomadas pelo fogo. Foto: Reprodução/Rede Sociais

Incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (15)

Duas famílias perderam tudo em um incêndio que destruiu duas casas e atingiu outras duas residências no bairro vila Brasil, cidade de Uruará.

A família que morava na casa onde iniciou o incêndio, pai, mãe e filho de 1 ano de dez meses, ficaram sem nada tudo foi consumido pelo jogo.

Segundo Anderson Silva, que morava na casa incendiada, ele que estava no trabalho no momento do ocorrido, o fogo começou em um botijão de gás quando a sua esposa preparava o almoço isso por voltas das 11 horas da manhã desta quinta-feira (15).

As chamas rapidamente se espalharam a casa que fica ao lado, as duas casa tem apenas uma parede dividindo. A esposa e o filho de Anderson conseguiram escapar do fogo fugindo pelo portão da vizinha do lado da casa que estava aberto, nada pôde ser salvo.

O carro pipa da prefeitura foi acionando , mas quando chegou ao local as duas casas já estavam tomadas pelo fogo. No entanto conseguiu controlar as chamas que já haviam se alastrados para outras duas residências.

O município de Uruará ainda não tem um destacamento do Corpo de Bombeiros Militar e nem uma Brigada Civil contra incêndio, todas vezes que acontece um incêndio na cidade os moradores tem que acionar populares com carros pipa ou contar com os carros pipas da prefeitura que nem sempre estão disponíveis, este é mais um incêndio, a pouco menos de uma mês aconteceu no centro da cidade em um supermercado e foi controlado por populares

A família agora pede ajuda já que tudo que tinha foi queimado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/12/2022/18:17:34

