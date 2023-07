Starlink, de Elon Musk, oferece promoção exclusiva para plano residencial no Brasil – (Créditos: Divulgação/Starlink)

Internet de alta velocidade da Starlink está com descontos de até 30% no equipamento e 20% na mensalidade, além de cobertura nacional.1

A Starlink, empresa de internet via satélite de propriedade do magnata Elon Musk, chegou ao Brasil com uma promoção imperdível para os usuários do plano residencial. Com o objetivo de revolucionar a conectividade no país, a empresa está oferecendo descontos significativos que tornam a internet de alta velocidade mais acessível para os brasileiros.

O equipamento da Starlink, que anteriormente custava R$ 2000, está sendo comercializado com um desconto de 30%, passando a custar R$ 1400. Além disso, a mensalidade do serviço também está com uma redução de 20%, saindo de R$ 230 para R$ 184. No entanto, é importante destacar que, além da mensalidade, há uma cobrança separada referente aos impostos.

Diferentemente de outras operadoras, a Starlink possui uma cobertura abrangente em todo o território brasileiro, graças à sua tecnologia via satélite que supera barreiras e leva a internet de alta velocidade a áreas remotas e de difícil acesso.

A promoção exclusiva é válida somente para o plano residencial, tornando-se uma excelente opção para residências que buscam uma conexão confiável, rápida e estável. Vale ressaltar que o plano Starlink Viagem também está com um desconto no equipamento, mas a mensalidade mantém o preço normal.

A promoção estará disponível até o dia 17 de agosto de 2023, oferecendo aos interessados uma oportunidade única de usufruir de uma conexão veloz e estável a preços mais acessíveis.

Como contratar a Starlink?

Para aderir à promoção e obter mais informações sobre os planos e coberturas, os interessados podem acessar o site oficial da Starlink (https://www.starlink.com). Lá, é possível verificar a disponibilidade do serviço em sua região e obter detalhes sobre a contratação, incluindo a forma de pagamento e a previsão para a instalação.

A chegada da Starlink ao Brasil representa um marco importante no setor de telecomunicações, prometendo levar internet de qualidade a todos os cantos do país. Com a promoção vigente, a oportunidade de usufruir de uma conexão veloz e estável fica mais próxima para milhares de brasileiros. Não perca tempo e garanta já o seu acesso ao futuro da conectividade com a Starlink!

Informações adicionais:

*Para contratar a Starlink, é necessário verificar a disponibilidade do serviço em sua região, uma vez que a cobertura pode variar de acordo com a localidade.

*Os demais planos, além do residencial e viagem, não estão inclusos na promoção e continuam com seus valores normais.

*O desconto no plano Starlink Viagem é válido apenas para o equipamento, não abrangendo a mensalidade, que mantém seu valor regular.

Fonte: Starlink/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/05:25:27

