Polícia cumpre mandados durante investigação sobre morte de ex-agente penitenciário em Belém | PA

Agentes durante operação ‘Castro’ — Foto: Polícia Civil do Pará (PCPA)

Antônio Ronisson Cardoso de Castro foi morto a tiros ao sair do apartamento onde morava, no Aurá, em fevereiro deste ano.

A Polícia Civil (PC) deflagrou nesta terça-feira (22) a operação ‘Castro’, para cumprir seis mandados de busca e apreensão em residenciais no Aurá, bairro de Ananindeua, na Grande Belém.

Com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), a ação faz parte das investigações da morte do ex-agente penitenciário, Antônio Ronisson Cardoso de Castro. O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro deste ano, dentro residencial Padre Pietro Gerosa, onde ele morava, no conjunto Girassol, também no Aurá.

Antônio foi morto ao sair para trabalhar. Moradores relataram que a vítima foi abordada por quatro homens que chegaram em duas motocicletas e atiraram contra o ex-agente, que morreu no local.

Segundo a PC, os mandados cumpridos nesta terça-feira (22) foram expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. A corporação informou que os materiais coletados e apreendidos serão periciados e analisados para auxiliar nas investigações para identificar os envolvidos no crime.

Denúncias que auxiliem a apuração do caso podem ser repassadas pelo 181. O sigilo é garantido.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/14:59:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...