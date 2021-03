Vacinômetro Pará atualiza lista dos municípios que mais vacinaram a população no Estado; confira

Novo balanço divulgado domingo (28) coloca municípios do interior no topo do ranking (foto:Fábio Costa / O Liberal)

Imunização segue: um milhão de doses já foram distribuídas em todo o Pará (Fábio Costa / O Liberal)

Segundo balanço divulgado esta segunda-feira (29), com balanço até o domingo (28) da página do Vacinômetro Pará, até o momento, os municípios que mais vacinaram em todo o Pará são Inhangapi (88,04%), Faro (77,14%), Igarapé-açu (76,08%), Prainha (71,18%) e Capitão-Poço (69,69%). Até sexta-feira (26), o Pará recebeu 1.096.940 de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O lote foi distribuído para todas as Regionais de Saúde do Estado.

Confira aqui os dados do Vacinômetro.A vacinação começou em janeiro deste ano no Pará e todos os 144 municípios já iniciaram a campanha para os grupos prioritários da primeira fase. “As doses enviadas são norteadas pelo Plano Estadual que está alinhado ao Plano Nacional de Vacinação, o PNI. Devido à baixa oferta das vacinas que vem sendo enviada aos estados, de acordo com a capacidade de produção dos laboratórios nacionais ou envio de fora do país. Em cada envio, é determinado um percentual de população a ser trabalhada e, a partir desse percentual, é calculado a quantidade equivalente a população de cada município paraense”, explica Bruno Pinheiro, diretor de Epidemiologia da Sespa.As informações sobre as doses aplicadas na campanha de vacinação contra a covid-19 são digitadas e enviadas pelas secretarias municipais de saúde ao sistema oficial do Ministério da Saúde, o SIPNI. A recomendação é que cada município tem até 72 horas, após a aplicação da dose, para cadastrar as informações. No sistema do MS são informados dados como o lote da vacina, data da imunização, categoria e grupo de atendimento, além do nome, CPF e número do cartão sus.

A Sespa diz que, para ratificar a transparência do processo, acompanha se as doses enviadas aos municípios estão sendo usadas de maneira correta no público-alvo e divulga as informações do Ministério da Saúde, através do Vacinômetro com atualizações diárias e sempre às 14h.Outro levantamento disponível na página mostra que 25 municípios paraenses já atingiram a vacinação em mais de 60% da população do público-alvo. O ranking completo das cidades e os índices de vacinação estão disponíveis no Vacinômetro. O cálculo para esse percentual considera o total de doses aplicadas pelo total de doses enviadas.“A boa cobertura destes municípios está associada a uma adequada organização para execução da campanha de vacinação e digitação oportuna da informação no sistema. É importante frisar que esses são municípios de menor contingentes populacionais, ou seja, tem menos pessoas a vacinar, comparado as grandes cidades do Estado”, ponderou Pinheiro.

Doses recebidas

Até a última sexta-feira (26), o Pará recebeu 1.096.940 de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. No total, foram dez remessas, distribuídas da seguinte forma: – 18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

– 24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

– 25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

– 06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 24 de fevereiro: 98.200 doses sendo CoronaVac/Sinovac (37.200) e Oxford/AstraZeneca (61 mil).

– 03 de março: 67.000 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 10 de março: 61.600 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 17 de março: 117.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 20 de março: 286.000 doses sendo CoronaVac/Sinovac (102.000 mil) e Oxford/AstraZeneca (184.000 mil).

– 26 de março: 150.900 mil doses sendo CoronaVac/Sinovac (84.800 mil) e Oxford/AstraZeneca (66.100 mil).

Redação integrada de O Liberal

29.03.21 11h53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...