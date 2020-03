Por G1 PA — Belém 06/03/2020 18h43 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Federal vem intensificando as ações de combate a garimpos clandestinos na região, tendo fechado mais de quinze garimpos nos últimos oito meses e alerta sobre o perigo do uso de explosivos nesse tipo de atividade ilegal.

Material foi encontrado em quatro garimpos clandestinos na região de Redenção.(Foto:PF/Ascom) PF destrói mais de 300 quilos de explosivos apreendidos em garimpos clandestinos no Pará PF destrói mais de 300 quilos de explosivos apreendidos em garimpos clandestinos no Pará Cerca de 325 kg de explosivos, 377 detonadores e aproximadamente 200 metros de estopim foram destruídos pela Polícia Federal em Redenção, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (6). O material foi apreendido nos últimos oito meses e durante operações de combate a garimpos ilegais.

You May Also Like