Mulheres lideram cargos de gestão em unidades da Pró-Saúde em todo o Brasil

Com presença em 24 cidades de 12 estados brasileiros, entidade lançou campanha para celebrar a data com foco na diversidade e conquista das mulheres

A Pró-Saúde, uma das maiores gestoras de serviços hospitalares do País, lançou nesta semana sua campanha para o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, com o slogan “Somos protagonistas na qualidade e excelência da Pró-Saúde”. O foco é a diversidade e conquistas das mulheres no segmento da saúde brasileira.

Na Pró-Saúde, sete em cada dez profissionais da instituição são mulheres, que atuam por meio dos valores e da missão de garantir uma assistência humanizada para milhões de brasileiros. A instituição realiza a gestão de 23 hospitais localizados em todas as regiões do país, que organizaram diversas atividades para comemorar a data, com palestras, oficinas, sessões de cinema, cuidados de beleza e saúde, entre outras.

Outro dado relevante da entidade é a prevalência feminina em cargos de gerência e diretoria, que fica em torno de 50,7% e 31%, respectivamente, números superiores à média nacional. Segundo dados do Ministério da Economia, no Brasil, as mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência e 13,9% de diretoria.

“As mulheres atuam de forma decisiva no processo de formação e fortalecimento da consciência de cidadania na sociedade. O trabalho desempenhado tanto pelas nossas colaboradoras, como pelas voluntárias, inspira e fomenta projetos de mudanças onde os usuários, dos serviços prestados pela Pró-Saúde, são atendidos de maneira integral”, destacou o presidente da Pró-Saúde, dom Eurico dos Santos Veloso, arcebispo emérito de Juiz de Fora (MG). Segundo ele, duas mulheres inspiram esse trabalho institucional, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. “Na simplicidade de um trabalho pastoral de acolhida dos mais pobres, excluídos, marginalizados em consonância com os nossos valores, as mulheres asseguram uma gestão eficiente e de excelência”, completou.

Programação especial

No Pará as unidades gerenciadas farão programação especial durante todo mês de março, para reforçar o compromisso da entidade com suas colaboradoras e pacientes. Entre os dias 6/3 e 8/3, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, fará Sessões de Cinema, Coffee Break, palestra sobre Empoderamento Feminino e debates sobre Direito da Mulher.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, promove nesta sexta-feira (6/3), ações como cuidados com a beleza, homenagens e massagem. Já no Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas, as colaboradoras terão um café da manhã especial e as pacientes que passarem pela ginecologia e obstetrícia ganharão um brinde em homenagem a data.

Ao longo desta sexta-feira (6/3), o Hospital de Porto Trombetas (HPT), em Oriximiná, realizará uma exposição de fotos de todas as colaboradoras, contando suas histórias de vida. A ideia teve como base o slogan da campanha da entidade e fatos históricos de mulheres que contribuíram para a luta feminina. Para complementar, haverá também atividades de automaquiagem e coquetel com sorteio de brindes.

No Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB), em Barcarena, a programação segue ao longo da semana com ações para homenagear as mulheres, como oficina de teatro, dia de beleza, fitdance e sala relaxante.

Uma roda de conversa sobre violência contra a mulher, com representantes de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, será realizada no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), localizado em Belém (PA). Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), planejou uma exposição de fotos das colaboradoras, jogos e sessão de cinema, de massoterapia, além de ginástica laboral e reflexologia dos pés, que vão ocorrer na próxima semana.

Em Vitória (ES), o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), realizará uma roda de conversa que abordará o tema: “Mulher nos tempos atuais – mas com os velhos desafios“, que será conduzido pelas mulheres que gerenciam as equipes da unidade. Além da palestra, haverá a exposição de um mural produzido com as fotos das colaboradoras e oficina de beleza, em um momento de integração entre pacientes e profissionais do HEUE.

O Hospital São Luiz (HSL), unidade própria da Pró-Saúde em Cáceres (MT), irá realizar na terça-feira (10/03), palestra para as colaboradoras com o tema “Conscientização e Base Sobre a Lei Maria da Penha”, que será ministrada pela Drª Judá Maali, Delegada Titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso.

Outras unidades como Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), e o Hospital Bom Pastor (HBP) também realizarão ações no Dia Internacional da Mulher. Para acompanhar a cobertura completa das atividades em todas as unidades, acesse o site da instituição: www.prosaude.org.br e as redes sociais.

Pacto Global ONU Mulheres

O Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo, gerenciado pela Pró-Saúde em Belém (PA), é uma unidade signatária do Pacto Global ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres, que tem como objetivo promover a equidade de gênero nas empresas, no ambiente de trabalho e na comunidade, e realizará ao longo de todo o mês de março, ações para reforçar este compromisso.

As atividades terão início na segunda-feira (9/3), com o toque do sino em prol da igualdade de gênero, onde as colaboradoras serão convidadas para tocar um sino para chamar a atenção das ações de equidade de gênero. A ação é baseada na campanha “Ring the Bell for Gender Equality” (em português “Toque a Campainha da Igualdade de Gênero”), que está alinhada com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visa alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas.

Para complementar, Dia da Beleza e sessão de cinema com um filme inspirador, serão realizados para as colaboradoras e acompanhantes de pacientes.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Segue programação HMUE detalhada

09/03 – Mural de fotos Dia Internacional da Mulher

09/03 – Visita nas Unidades de Internação, com exposição de vídeo sobre o Dia Internacional da Mulher.

10/03 – Jogo Terapêutico – 9h às 10h

11/03 – Cine Metrô – Especial: Mulher 9h às 11h

12/03- Massoterapia, ginástica laboral e reflexologia dos pés

13/3 – Cine Metrô – Especial: Mulher 14h às 17h

