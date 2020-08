PM prende dupla contratada por homem para ameaçar ex-esposa em divórcio

(Foto:Reprodução) – Segundo os detidos, eles deveriam coagir a mulher e influenciar o processo da divisão de bens

Na noite desta terça-feira (25), dois homens foram presos por ameça e porte ilegal de arma de fogo em Tailândia, no nordeste paraense.

De acordo com informações da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a dupla foi contratada pelo ex-marido de uma mulher para ameaçá-la, tentando coagi-la na divisão de bens no processo de divórcio. Eles chegaram a roubar o celular da mãe da mulher que deveria receber as ameaças.

Era por volta das 18h30 quando uma guarnição da PM recebeu a denúncia de que na Travessa Breves havia dois homens armados. Indo ao local, os PMs conseguiram deter os suspeitos, identificados como Jonas Dias de Jesus e Matheus Dias dos Santos.

Os dois vieram do município de Novo Repartimento e, com portando uma arma de air soft, eles informaram à polícia que vieram para Tailândia em um táxi, sendo contratados por um homem para ameaçar sua ex-mulher, por conta da divisão de bens no divórcio do casal.

Indo até a casa da vítima, na Avenida Pará, no Bairro Novo, eles ameaçaram com a arma falsa a mãe da mulher, e ainda roubaram dela um aparelho celular. Presos pela Polícia Militar, uma revista foi feita no táxi que eles estavam usando, e no veículo, foram encontradas quatro munições intactas calibre.380.

Os policiais também apreenderam a pistola falsa e quatro aparelhos celulares, que foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. O homem acusado de ser o mandante da ação criminosa, ex-marido da vítima, também foi levado para prestar esclarecimentos.

