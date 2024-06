Hospital do Sudeste do Pará já realizou quase 19 mil exames de imagem no primeiro semestre de 2024

(Foto: Ascom HRSP)- Serviço é 100% gratuito e com atendimento 24h em caso de urgência e emergência

Entre os meses de janeiro a julho de 2024, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, realizou um total de 18,5 mil exames de imagem, fundamentais para diversos tratamentos médicos, entre eles, ressonância magnética, raio- X, tomografia, ecocardiograma, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, eletrocardiograma e ultrassom dopller. Todos procedimentos são realizados no Serviço de Apoio de Diagnóstico e Terapêutico (SADT) da instituição.

A dona de casa Severa Romana, 48 anos, foi uma das beneficiadas. Ela foi encaminhada à unidade para realizar uma ressonância magnética devido a uma hérnia de disco. “Agradeço pelo excelente atendimento que recebi no hospital. O exame foi feito de maneira rápida e segura, o que me deixou bastante satisfeita. Tenho certeza de que esse diagnóstico preciso será fundamental para o tratamento da minha hérnia de disco”, explicou a paciente.

Outra paciente beneficiada é Karina Souza, autônoma de 37 anos, residente em Marabá. Ela foi encaminhada ao hospital para realizar um exame de tomografia computadorizada devido a fortes dores lombares.

“Estava preocupada com minhas dores, mas fui muito bem atendida no hospital. A tomografia será essencial para identificar a causa das minhas dores lombares. Agora, sei que estou no caminho certo para meu tratamento, pois esse exame vai fornecer informações cruciais ao médico para definir a melhor abordagem”, explicou Karina.

Referência – A unidade do Governo do Pará, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), mantém um serviço de diagnósticos de imagem com um papel crucial na supervisão da progressão dos tratamentos e na adaptação das terapias conforme necessidades individuais do paciente. Equipado com tecnologia avançada e profissionais capacitados, é referência para a região de integração Carajás.

Flavio Marconsini, diretor executivo da unidade, enfatizou a relevância do serviço oferecido pela instituição. “Estamos comprometidos em proporcionar um serviço de saúde de excelência, combinando tecnologia avançada e conhecimento médico para garantir que nossos pacientes tenham uma experiência positiva e obtenham resultados superiores em seus tratamentos”, declarou o gestor.

O profissional ainda ressaltou que os exames de imagem estão disponíveis na unidade 24 horas por dia para pacientes internados. Além disso, para usuários externos, os exames são agendados de segunda a sábado pela central estadual de regulação, garantindo acesso eficiente aos serviços de diagnóstico.

Perfil – A unidade é referência em procedimentos de média e alta complexidade e conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

