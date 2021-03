Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado por 13 anos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada em um cômodo da casa. No local foi encontrado uma espingarda. Os acusados foram presos e levados para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de São Miguel do Guamá para os procedimentos cabíveis.

A prisão ocorreu na agrovila São Pedro do Crauateua. A vítima era abusada por dois homens, identificados como seus tios. Ela teve 3 filhos, um morreu no ventre da mãe.

A Polícia Civil e Militar de São Miguel do Guamá, nordeste do estado, prendeu dois homens suspeitos de manterem uma mulher cárcere privado há 13 anos. Segundo a denúncia, ela também era abusada sexualmente. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (4).

