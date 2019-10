Polícia cumpre reintegração de posse em área ocupada por mais de 200 famílias no bairro Vigia

Ação aconteceu nesta quinta-feira (17) — Foto: Mauro Santos

Órgãos de segurança participaram da ação nesta quinta-feira (17).

A Polícia Militar cumpriu na manhã desta quinta-feira (17) um mandado de reintegração de posse em uma grande área ocupada no bairro Vigia em Santarém, oeste do Pará.

A ação começou no início da manhã, mas os ocupantes já estavam cientes previamente sobre o cumprimento do mandado. Cerca de 70 homens da Polícia Militar participaram do cumprimento. A reintegração foi considerada pacífica.

No local as famílias ocupavam a área em pequenas casas de madeira e algumas em alvenaria. Na quarta-feira (16) os ocupantes também fizeram manifestações contra o mandado de reintegração de posse. As famílias foram para a frente do Fórum de Santarém e em seguida interditaram a PA-370.

+Moradores protestam contra reintegração de posse e bloqueiam PA-370, em Santarém

Participaram da ação a Polícia Civil, Militar, Defesa Civil, Semma e Corpo de Bombeiros.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

