Polícia Federal indicia Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio

Ex-deputado deixou dois agentes feridos (Foto:Eduardo Matysiak / Estadão Conteúdo)

Seap informou que o ex-deputado deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi indiciado pela Polícia Federal (PF) a quatro tentativas de homicídio durante operação na qual ele resistiu a cumprir o mandado de prisão preventiva e atirou contra os policiais.

Ao reagir contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ), Jefferson deixou dois agentes da corporação feridos, atingidos por estilhaços. Um deles chegou a ser atingido na cabeça, mas todos passam bem.

No fim da tarde de domingo (23), a Justiça expediu uma nova ordem de prisão. “Diante de todo exposto, independentemente do horário, determino à Polícia Federal que cumpra a ordem de prisão expedida e/ou a prisão em flagrante delito.

A intervenção de qualquer autoridade em sentido contrário, para retardar ou deixar de praticar, indevidamente o ato, será considerada delito de prevaricação”, dizia o texto. Roberto Jefferson se entregou na sequência, por volta das 19h, após ficar cercado por horas.

Jefferson está detido no presídio de José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro, e deve passar por uma audiência de custódia no local ainda nesta segunda-feira (24), segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). (Com informações do Uol).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/16:57:12

