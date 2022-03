Atentado a tiros mata duas pessoas e deixa jovem ferido em Canaã dos Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um atentado foi registrado na noite de segunda-feira (21), no município de Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante o crime. (As informações são g1 Pará — Belém).

