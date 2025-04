Polícia pede ajuda da população para localizar assaltantes de residências em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Criminosos foram flagrados durante o dia pulando murro e furtando residências em Novo Progresso (PÁ)

Policiais têm feito diligências por toda a cidade à procura dos criminosos.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança das redondezas já foram recolhidas, e as características dos bandidos estão sendo comparadas com as de um bando que vem invadindo residências que já praticou outros delitos na cidade de Novo Progresso-PÁ.

(Obs. A terceira pessoa que aparece no vídeo não faz parte dos criminosos, estava no local sem envolvimento com o caso, enquanto eles saem ele permanece no estabelecimento onde é cliente)

Vítimas fizeram Boletim de Ocorrência Policial, em uma delas registram a invasão com grave ameaça onde roubaram televisão e botijão de Gás. Um vídeo entregue para polícia aparece três homens, mas somente dois tem envolvimento com os furtos eles estão em uma conveniência em ação foram reconhecidos por vítimas. As ações de furtos foram registrados em diversos bairros; Jardim Europa e Cristo Rey são os mais preferido pelos criminosos.

O Delegado DPC Francisco Pinheiro Mendes, que investiga o caso, pede ajuda da população para identificar os criminosos. Ainda conforme relatou DPC Pinheiro para o Jornal Folha do Progresso já sabe a forma que atuam. Em um vídeo feito por câmeras de segurança de estabelecimento comercial mostra os três, um deles em confronto com vitima perdeu o boné (boné vermelho). O boné foi entregue para policia; quem souber identificar o criminoso pode procurar a policia que seu nome ficará em sigilo absoluto. Pinheiro disse que a Polícia Militar também está empenhada em diligências por toda a cidade na tentativa de localizar e prender os assaltantes. “Nós contamos com a população com informações reais, que possam nos levar a esses criminosos, para que possamos tirá-los de circulação”, ressaltou.

