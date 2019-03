Polícia prende em flagrante assaltantes que tentavam roubar agência bancária no sudeste do Pará

Segundo a polícia, os assaltantes entraram por uma porta secundária, ao lado da porta giratória.(Foto:Reprodução G1)

Três homens foram presos por uma tentativa de assalto em agência bancária

A polícia militar prendeu em flagrante durante o final de semana no município de Breu Branco, sudeste do Pará, três homens que tentavam roubar uma agência do Banco do Brasil. A PM foi acionada após o alarme disparar. Um dos homens foi preso dentro da agencia e os outros dois saíram correndo. Imediatamente foi feita a captura dos criminosos.

O gerente da agência também esteve no local e acompanhou os policiais no banco para fazer uma varredura. Foram constatado que não houve arrombamento da porta principal e nem das janelas. Segundo a polícia, os assaltantes entraram por uma porta secundária, ao lado da porta giratória.

A sala de armas, sala de equipamentos de segurança e informática e a sala do cofre foram arrombadas pelos criminosos. Dentro do veículo foram encontrados duas lixadeiras, uma furadeira, um transformador, alicates, dois celulares e outros materiais que seriam usados para assaltar a agência.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 PA — Belém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...