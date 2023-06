Dupla invade casa, mata homem a tiros e deixa mulher ferida em estado grave, em Altamira (PA)

Marcelo Almeida Silva (à direita) morreu na hora. – (Foto:Reprodução/ Confirma Notícia).

Ninguém foi preso e a motivação para o crime ainda é um mistério

Marcelo Almeida Silva foi morto a tiros nesta quarta-feira (28), dentro da casa onde morava, no bairro Vista Alegre, em Altamira, sudoeste do Pará. A companheira dele, Vanéssia Ferreira da Costa, também foi alvejada e socorrida em estado grave ao hospital. O crime foi cometido por dois homens, um deles armado, que invadiram a residência do casal na hora do almoço. Ninguém foi preso e a motivação para o crime ainda é um mistério.

Um vídeo obtido pelo portal Confirma Notícia mostra a correria do Corpo de Bombeiros socorrendo Vanéssia. A mulher foi atingida com disparos de arma de fogo na cabeça sendo encaminhada para o Hospital Regional Público da Transamazônica. O estado de saúde de Vanéssia é considerado grave.

Testemunhas relataram ainda que ela teria pedido para os atiradores pouparem a vida da filha e da neta recém-nascida, que também estavam na casa. As duas não sofreram ferimentos. No quarto onde o marido foi morto, cerca de oito cápsulas deflagradas de uma pistola calibre 380 foram encontradas.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de assassinato e de tentativa de homicídio. Rondas foram feitas na área pela PM, mas nenhum suspeito foi localizado. A violência assustou os moradores da rua que não tinha muita movimentação.

O casal havia mudado recentemente. A investigação vai apontar a motivação e se Marcelo e Vanessa já vinham recebendo algum tipo de ameaça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/09:41:00

