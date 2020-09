Policiais civis do Pará se deslocam para Amazonas, Goiás e Santa Catarina em operação contra liderança de facção

Vice-presidente da organização criminosa foi preso, enquanto um outro integrante do grupo morreu durante intervenção policial em Manaus – (Foto:Reprodução)

Cerca de 20 policiais civis do Pará se deslocaram para os estados do Amazonas, Goiás e Santa Catarina, onde foi deflagrada a operação “Cabeças”, na manhã desta terça-feira (22). A ação teve como principal objetivo cumprir mandados de prisão de lideranças de uma facção criminosa de âmbito nacional que, mesmo à distância, organizavam e comandavam crimes no Pará. A investigação durou cerca de um ano.

Os policiais civis foram divididos em cinco equipes com quatro agentes cada, sendo que oito foram enviados para Goiás, oito para o Amazonas e quatro para Santa Catarina. De forma integrada e com total apoio das Polícias Civis dos demais estados, simultaneamente, a operação foi deflagrada com as prisão do vice-presidente da facção, que foi realizada em Santa Catarina, e um membro que estava como foragido foi capturado em Manaus. Outro integrante do grupo morreu durante intervenção policial em Manaus.

“O presidente do grupo criminoso não foi localizado na fazenda onde as investigações apontavam que o mesmo estava, mas, no local, foi preso o irmão dele, que também estava foragido. A equipe foi levada até a casa dele em Goiânia, onde foi constatado que o mesmo estaria indo para o Rio de Janeiro, de carro, já identificado. A informação foi passada à PRF, que realizou a abordagem e prendeu o principal alvo da operação”, disse o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

