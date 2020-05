Polícias Federal e Civil fazem operação em Altamira contra desvio de recursos e fraudes na educação

Além de mandados de busca e apreensão, eles cumprem o afastamento da Secretária de Educação e de um vereador dos seus respectivos cargos – (Foto:Reprodução/Ascom Polícia Federal)

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará deflagraram, na manhã desta quinta-feira (21), a operação “Olho de Hórus”, em Altamira, com o objetivo de combater o desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações do Fundo Municipal de Educação. Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no município. Há ainda mais um mandado sendo cumprido no distrito de Castelo dos Sonhos, distante há quase mil quilômetros da sede.

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Federal)

Na residência de um dos alvos, segundo a PF, foi encontrada uma arma sem registro. A situação do armamento será verificada e, caso seja comprovada a irregularidade, será lavrado o devido flagrante.

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Federal)

Além das medidas de busca, há também o cumprimento do afastamento das funções da Secretária de Educação e de um vereador dos seus respectivos cargos.

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Federal)

A operação conta com a participação de 30 policiais e é um dos desdobramentos da apreensão de mercadorias, destinadas a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ocorrida na residência de um vereador de Altamira em abril deste ano.

Por:Redação Integrada

