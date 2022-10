Por Iniciativa de Empresários poço do Cemitério Municipal ganha bomba e caixa d’água em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No cemitério não tem energia elétrica, a bomba instalada é abastecida por energia solar. Os empresários, Borcasse e Anderson Fachetti foram os idealizadores da obra, e neste sábado, 29 de outubro eles mesmo instalaram e deixaram o sistema funcionando para uso da população. Com o sistema funcionando, traz comodidade há população para o preparo dos túmulos para dia dos finados!

