Poste de energia cai com funcionário de empresa que presta serviço a concessionária de energia em Santarém

Poste ficou atravessado na rua após cair com funcionário de prestadora de serviço — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (1), no bairro Ipanema, às proximidades da Subestação Tapajós.

Funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à concessionária de energia em Santarém, oeste do Pará, sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (1), quando executada um trabalho de manutenção de rede no bairro Ipanema. O posto de energia elétrica caiu jogando ao chão o trabalhador que estava em uma escada.

O acidente assustou moradores da rua Alfredo Ribeiro e da travessa Caranã, onde o poste caiu. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas como as ambulâncias estavam atendendo outros chamados, uma viatura de socorro do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local para os primeiros socorros. O trabalhador foi levado ao Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo para avaliação médica.

De acordo com relatos de moradores à equipe de reportagem da Tv Tapajós, o poste estava inclinado para o lado da rua, próximo à Subestação Tapajós. devido à inclinação, os fios da rede elétrica estavam muito esticados, com risco de rompimento. Na tarde de hoje, um trabalho de manutenção era realizado no local e quando um dos fios da rede elétrica foi movimentado, o poste caiu.

Com a queda do poste, as residências do entorno ficaram sem energia elétrica e a passagem de veículos, inclusive do transporte coletivo, ficou obstruída.

Quadro estável

Em nota, a Equatorial Energia Pará lamentou o ocorrido e informou que o colaborador da empresa terceirizada está recebendo todos os cuidados médicos necessários. A empresa disse ainda que, segundo informações do último boletim médico, o estado de saúde geral do colaborador é estável.

Por fim, a Equatorial informou que o colaborador está recebendo toda assistência da empresa prestadora do serviço.

