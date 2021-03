Motorista filma cavalo amarrado e sendo puxado por carro em Itaituba

Vídeo feito por um condutor mostra o esforço do animal tentando acompanhar o veículo – (Foto:Reprodução Portal 24 Horas News)

Um vídeo feito por um condutor que passava por uma via do bairro Jacarezinho, em Itaituba (PA), registrou o momento em que o motorista de outro veículo puxa um cavalo amarrado por uma corda em velocidade alta, considerando a situação do animal. O flagrante foi feito nesta segunda-feira (1º) e deixou tanto o autor do vídeo quanto moradores da área que testemunharam a cena revoltados.

Pelas imagens percebe-se que o cavalo precisa trotar para acompanhar a caminhonete. Consultada sobre o fato, Aline Borges, auxiliar jurídica da ONG ‘O Sol Nasce Para Todos’, de Itaituba, disse que as cenas configuram o crime de maus-tratos a animal e que o condutor da Pampa pode ser penalizado se for identificado.

O Art. 32 da Lei Nº 9.605, de 12 de Fevereiro 1998, prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda, ao indivíduo que for enquadrado em situação semelhante à mostrada no vídeo.

Com informações do portal Plantão 24 Horas News

