CNH vencida: veja quando renovar para não pagar multa

Não perca o prazo e evite de pagar multa no Detran-PA – (Foto:Divulgação)

As CNH vencidas em nos últimos três anos podem ser pagas ao longo de 2022. Confira o calendário completo

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é obrigatória para quem dirigir, e por isso, a sua renovação torna-se necessária para evitar o pagamento de multas de trânsito. (As informações são de Amanda Martins ).

Durante a pandemia da covid-19, os prazos de validade da carteira de motorista passaram por alterações. Agora, com a retomada das atividades, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) voltou com novos prazos.Para não pagar multa em 2022, veja quando renovar a CNH vencida:

Datas da renovação das CNH vencidas em 2020:

Março e abril de 2020 – até 28 de fevereiro de 2022

Maio e junho de 2020 – até 31 de março de 2022

Julho, agosto e setembro de 2020 – até 30 de abril de 2022

Outubro, novembro e dezembro de 2020 – até 31 de maio de 2022

Datas das renovação das CNH vencidas em 2021 e 2022:

Janeiro e fevereiro de 2021 – até 28 de fevereiro 2022

Março de 2021 – até 31 de março de 2022

Abril de 2021 – até 30 de abril de 2022

Maio de 2021 – até 31 de maio de 2022

Junho de 2021 – até 30 de junho de 2022

Julho de 2021 – até 31 de julho de 2022

Agosto de 2021 – até 31 de agosto de 2022

Setembro de 2021 – até 30 de setembro de 2022

Outubro de 2021 – até 31 de outubro de 2022

Novembro de 2021 – até 30 de novembro de 2022

Dezembro de 2021 – até 31 de dezembro de 2022

Janeiro de 2022 – até 31 de dezembro 2022

Mudanças na validade da CNH

Desde abril de 2021, o novo Código Brasileiro de Trânsito (CBT) mudou os prazos de atualização das habilitações. A partir de agora, os motoristas deverão se preocupar com a renovação do documento de acordo com as seguintes regras:

10 anos: todos os motoristas com idade inferior a 50 anos;

5 anos: todos os motoristas com idade entre 50 e 70 anos;

3 anos: todos os motoristas com mais de 70 anos.

Jornal Folha do Progresso em 07/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...