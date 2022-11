Prefeito de Itaituba Valmir Climaco sofre infarto é transferido para Manaus (AM)

Prefeito de Itaituba é encaminhado com urgência para Manaus após suspeitas de infarto (Foto:Reprodução)

Segundo assessoria da prefeitura, o encaminhamento foi uma recomendação médica por conta de descontrole em sua pressão arterial.

Nesta quinta-feira (10), a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Prefeitura Municipal de Itaituba, emitiu um comunicado à imprensa e população da cidade, onde informa, que devido a alterações em seu quadro de saúde e seguindo orientações médicas, o Prefeito Valmir Climaco teve que ser encaminhado com urgência para Manaus-AM.



De acordo com o comunicado, o prefeito, que completará 62 anos no dia 13 de novembro, está enfrentando problemas com sua pressão arterial e deve passar por uma bateria de exames minuciosos para que a causa da alteração seja detectada.

Informações apuradas pelo Giro com pessoas do convívio pessoal de Climaco, dão conta que há suspeitas de princípio de infarto, e quando a sua saúde estabilizar, o mesmo será encaminhado para São Paulo, onde será investigada a real causa da oscilação da pressão.

Na nota, a prefeitura e família de Valmir ainda pedem que a população ore pela pronta recuperação do prefeito.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/11/2022/21:12:11 com informações do Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...