Presidente da Câmara, Jairo Holanda assume como prefeito interino de Tucuruí PA

(Foto: Reprodução) – Jairo deve seguir no cargo até a realização das eleições suplementares de Tucuruí, que devem acontecer em julho ou agosto

O presidente da Câmara Municipal de Tucuruí, Jairo Holanda (MDB), assumiu interinamente a chefia do Poder Executivo do município na tarde desta quinta-feira (8). A posse de Jairo acontece dois dias depois da decisão do TSE que indeferiu a candidatura de Alexandre Siqueira e confirmou a sua cassação.

Confirmado o imediato afastamento do prefeito Siqueira, a Justiça Eleitoral determinou a imediata posse do presidente da Câmara como prefeito interino, seguindo o que estabelece a legislação para casos de vacância do cargo de chefe do Executivo municipal.

Jairo Holanda deve permanecer à frente da Prefeitura de Tucuruí até a realização de eleições suplementares, previstas para acontecer entre julho e agosto deste ano. O calendário oficial ainda será divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que será responsável por organizar o novo pleito.

Enquanto isso, os partidos e possíveis candidatos já começam a se movimentar nos bastidores para a disputa eleitoral que definirá o novo prefeito de Tucuruí.

Quem é Jairo Holanda?

Jairo Holanda, 47 anos, é vereador de Tucuruí desde janeiro desse ano. Casado e pedagogo formado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), Jairo tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o social. Foi eleito pela primeira vez em 2012 pelo PSDB, com 2.560 votos, sendo o vereador mais votado daquele pleito. Em 2020, foi eleito vice-prefeito da cidade e, em 2024, retornou à Câmara Municipal como o vereador mais votado, agora exercendo seu segundo mandato.

Ao longo da carreira, já atuou também como secretário de Assistência Social.

Fonte: Kleysykennyson Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/17:50:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...