Presos por estelionato: com uso de app, casal do Pará adulterava fotos e dados para fraudar empréstimos

O casal utilizava dados de outras pessoas e fotografias falsas para conseguir empréstimos. — Foto: Divulgação/PCPA

O homem e a mulher usavam dados de outras pessoas e fotografias manipuladas para obter os financiamentos. Eles foram presos em Manaus, no Amazonas.

Um casal de paraenses foi preso em Manaus (AM), na última quarta-feira (5), suspeito de aplicar golpes para conseguir empréstimos bancários e cartões de créditos.

Com os dados de outras pessoas e fotografias falsas, o homem, de 29 anos de idade, e a mulher, de 24 anos, conseguiam os financiamentos e ainda tentavam se apropriar dos cheques especiais das vítimas.

O esquema criminoso ocorria no ambiente digital e com ajuda de aplicativos de edição de fotos.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará, que, para o cumprimento do mandado de prisão dos suspeitos, contou com o apoio de policiais civis do Amazonas.

Até o momento, não foi fechado o valor total de prejuízos, uma vez que a investigação ainda está em andamento. Uma das vítimas, que teve dados usados pelos suspeitos, teve um prejuízo de mais de R$ 50 mil.

“Os criminosos, todos paraenses, adulteraram uma fotografia da vítima, fazendo o espelhamento e manipulação da imagem através de programas de edição. Com tal fotografia conseguiram abrir contas em bancos digitais e realizaram vários empréstimos, totalizando mais de R$ 40 mil”, disse o delegado João Amorim, da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos.

O casal ainda conseguiu emitir um cartão de crédito em nome da vítima e fizeram R$ 11.951 em compras.

A delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, destacou que os suspeitos foram ainda mais audaciosos e tentaram obter vantagens em cima do cheque especial da vítima.

“Ficou comprovado que a dupla tentou receber cerca de R$ 80 mil. Para tentar convencer a gerente da conta bancária a liberar o valor, foram utilizados os dados e a fotografia da vítima, porém não obtiveram êxito”, ressaltou

O homem e a mulher irão responder por crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e furto mediante a fraude eletrônica.

