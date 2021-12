PRF apreende 150 tabletes de drogas em MT em carga de algodão que seria levada para SP

150 tabletes de drogas apreendidas pela PRF, nesta quinta-feira (2) — Foto: PRF

Motorista disse à polícia que receberia R$ 20 mil pelo transporte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 150 kg de droga escondidos em um caminhão na BR-364, no município de Alto Garças, a 367 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (2). O motorista de 31 anos admitiu à polícia que, caso chegasse em Santos (SP), receberia R$ 20 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o Grupo de Patrulhamento Tático da 2ª Delegacia da PRF de Rondonópolis fazia rondas na rodovia, por volta de 14h, quando deram a ordem de parada para um caminhão carregado com pluma de algodão.

Na abordagem, os policiais perceberam o nervosismo do motorista e realizaram uma vistoria minuciosa no caminhão. De acordo com o registro, foram encontrados 150 tabletes de substâncias análogas à cocaína.

As drogas estavam escondidas sob a cama do motorista, que admitiu ter pego a mercadoria em Sapezal (MT), com destino a Santos (SP), e que receberia R$ 20 mil pelo transporte.

