Professor é preso no Amazonas por estuprar alunas de 10 e 11 anos

Suspeito de 42 anos teria cometido o crime em maio do ano passado e pode receber pena de quatro anos de reclusão.

Um professor da rede pública de Maraã, no Amazonas, foi preso ontem (2) por estuprar duas alunas de 10 e 11 anos. Segundo informado à Polícia Civil, o suspeito de 42 anos praticou o crime em maio do ano passado. Ao ficar perto das alunas, o homem colocava as vítimas no seu colo e tocava nas partes íntimas das duas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu o mandado por meio da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, que fica a 634 quilômetros de Manaus. Depois que as mães das vítimas registraram um Boletim de Ocorrência (BO) contra o professor, as investigações começaram e ele foi detido na Rua 7, no bairro Dalila Maciel.

“As vítimas foram ouvidas e tiveram todo o amparo necessário. Elas contaram para a psicóloga que, mesmo após a denúncia, o suspeito ainda tentou entrar em contato na igreja em que frequentam, bem como foi até a casa delas com o intuito de intimidá-las, proferindo ameaças”, informou a equipe policial.

O suspeito responderá por estupro de vulnerável e pode receber pena de quatro anos de reclusão pelos atos libidinosos, mesmo que não tenha praticado conjunção carnal. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/15:43:24

