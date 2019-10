Professores de Oriximiná são presenteados com dia de beleza

(Foto:Reprodução/Ascom Cosanpa) – Nesta terça-feira, 15 de outubro, é celebrada uma das mais importantes profissões para o crescimento da população: o professor.

E neste dia de homenagem a este profissional, responsável pelo desenvolvimento da educação e conhecimento, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) proporcionou um mutirão de beleza para mais de 30 docentes da Escola Municipal Amélia Ferrari, localizada no Centro de Oriximiná, região do Baixo Amazonas do estado.

Nesta manhã, os professores foram recebidos com café da manhã especial e, logo após o momento de acolhida, puderam desfrutar de vários serviços, como manicure e pedicure, massagem e design de sobrancelhas. Os professores ficaram bastante satisfeitos pelo reconhecimento da equipe técnica social da Companhia com a profissão.

“Eu agradeço bastante o cuidado que a Cosanpa teve em fazer um dia diferente para nós, foi muito gratificante participar dessa ação. Eu amo ensinar e é muito bom ser lembrada e parabenizada nesse dia. Gostaria de pedir para que todos reflitam nessa data a importância do professor, que respeitem mais as pessoas que estão dispostas a ensinar e aprender todos dias”, disse a professora do ensino fundamental, Dalva Ribeiro.

O mutirão de beleza foi feito por alunos que participaram de cursos de capacitação que também foram realizados durante o ano pela Cosanpa no município.



Os professores puderam desfrutar de vários serviços, como manicure e pedicure, massagem e design de sobrancelhas. Reprodução/Ascom Cosanpa



Dia do Professor

Na data de 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todas as cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos e as condições trabalhistas dos professores.

“Esse é um dia muito importante para nós, e esse mutirão veio como uma forma de nos valorizar, estou muito grata. Saímos daqui com autoestima elevada e amanhã retornaremos revigorados às salas de aula. O trabalho da Cosanpa, além de dar oportunidade às pessoas por meio dos cursos profissionalizantes, tem também a valorização depois, fazendo com que eles exerçam o que aprenderam”, concluiu a professor Fabiane Almeida.

