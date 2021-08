Empresário de MS é encontrado morto com esposa e filha em residência no PR

Os três foram mortos a facadas

Na manhã desta segunda-feira (9), o empresário Antônio Soares dos Santos, de Naviraí, a esposa, Helena Maria Marra dos Santos, e a filha, Jaqueline Soares, foram encontrados mortos em casa, em Umuarama, no Paraná. Os três foram assassinados a facadas e o caso está em investigação.

Segundo as primeiras informações da polícia, o casal foi encontrado morto na cozinha do sobrado onde a família vivia. Já a filha estava dentro de uma banheira, no segundo andar do imóvel. A polícia acredita que ela possa ter tentado se esconder do criminoso, mas acabou encontrada e morta a facadas, assim como os pais.

Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia estiveram no local e não encontraram a arma do crime. Os dois veículos da família estavam na residência, o que enfraquece a possibilidade de um latrocínio. Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, o empresário é natural do município sul-mato-grossense.

A princípio, nenhum objeto foi levado da residência da família, que não tinha câmeras de segurança. A empregada das vítimas foi quem encontrou os corpos ao chegar para trabalhar, no início da manhã. Ela pediu socorro aos vizinhos, que chamaram a polícia.

Em estado de choque, a testemunha precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O triplo homicídio segue em investigação pela polícia local.

09/08/2021

