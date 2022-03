Prouni 2022: resultado da primeira chamada é liberado; confira

Candidatos aprovados devem consultar a IES para entregar os documentos exigidos. (Foto:Reprodução / Agência Brasil)

Entenda as etapas seguintes para quem passou e quem não passou

Candidatos inscritos no Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2022 já podem consultar o resultado da primeira chamada na página do programa. Basta acessar a área do candidato com o login e senha da inscrição e conferir se foi ou não convocado para a próxima etapa. (As informações são de Camila Guimarães / Especial para O Liberal)

Os estudantes selecionados na primeira chamada devem ficar atentos aos prazos para comprovar a documentação exigida no ato da inscrição. Esta etapa ocorrerá entre os dias 3 e 14 de março, junto à Instituição de Ensino Superior (IES) na qual o candidato foi pré-aprovado. A entrega pode ser virtual ou presencial, dependendo das opções oferecidas pela instituição.

Caso haja problema na comprovação dos documentos ou não haja formação de turma, o candidato perde a vaga. Entretanto, quem não puder se matricular por não formação de turma, ainda poderá concorrer na segunda chamada, junto com os estudantes que não passaram na primeira seleção. O resultado da repescagem está previsto para dia 21 de março.

Já os candidatos que não passarem nas duas chamadas ou que forem reprovados por não formação de turma ainda terão a chance de participar da lista de espera, desde que manifestem interesse entre os dias 4 e 5 de abril, pelo site do Prouni. O resultado dessa lista está previsto para 7 de abril, com prazo para comprovar a documentação entre 8 e 13 de abril.

Prouni 2022 teve o maior número de bolsas ofertadas desde o começo do programa

Nesta edição, o Prouni está ofertando 273 mil bolsas, entre integrais e parciais, sendo o maior volume de ofertas desde a primeira edição do Prouni, em 2005, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Bolsas integrais podem ser concedidas a estudantes que comprovarem renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já as bolsas parciais se enquadram para aqueles com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o candidato tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial.

Este ano, a inscrição no Prouni ocorreu de modo diferente: pela primeira vez, o estudante teve a possibilidade de usar as duas últimas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação.

Confira o calendário de resultados do Prouni 2022/1

Comprovação de informações: 3 a 14 de março

Segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações: 21 a 29 de março

Lista de espera: 4 e 5 de abril

Resultado: 7 de abril

Comprovação de informações: 8 a 13 de abril

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/15:40:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...