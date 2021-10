Prefeitura inicia retirada dos moradores de rua em novo Progresso

A Prefeitura de Novo Progresso iniciou nesta quarta-feira 20 de outubro de 2021, a retirada dos moradores que vivem em rua, no bairro Santa Luzia. (Fotos:Redes Sociais)



A retirada dos moradores é uma ação integrada entre a Prefeitura de Novo Progresso e Policia Militar. A Prefeitura – por meio da Secretaria de Ação Social, Governo, Industria e Comercio iniciou o levantamento dos moradores para identificar caso por caso.

Os profissionais da Prefeitura Municipal (psicólogos e assistentes sociais), iniciaram uma ação social visando ajudar as pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco nas ruas.

Policia Militar

A 7ª CIPM enfatiza que esse trabalho social é imprescindível para ajudar a dar continuidade no trabalho que os militares vêm fazendo no combate aos crimes hediondos na área do “Peixotinho”, área esta que possui a maior concentração de pessoas vulneráveis e dependentes químicos.

Prefeitura

Segundo o chefe de Governo Denis Macedo, a ação vem de encontro com a necessidade dos comerciantes que tem prejuízos diários com a presença destes moradores naquele local. Ainda segundo Denis, a prefeitura vai disponibilizar passagens e bancar o a viagem para aqueles que querem retornar para suas casas. Denis disse que a operação já iniciou os trabalhos e conversou com os moradores, um cadastro está sendo feito para garantir a todos a tranqüilidade da remoção e a certeza de que irão se mudar para sua segurança. Quem precisar de internar (usuarios de droga), será internado, outros casos serão tratados de um por um para encontrar a solução, disse.

