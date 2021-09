Polícia Militar prende um dos suspeitos de matar comerciante durante assalto em Novo Progresso

(Foto:Instagram-PM)- Peter Mendonça, foi assassinado na tarde desta terça-feira 31 de agosto de 2021, ao reagir ao assalto dentro do estabelecimento. Segundo investigadores, dupla cometeu o crime.

O empresário dono do Mini Box Brenda que foi baleado morreu a caminho do Hospital, ele reagiu a um assalto.

Conforme informação da polícia que investiga o caso, dois homens armados chegaram no estabelecimento por volta das 17h45mn desta terça-feira 31/08 com uma motocicleta anunciaram o assalto, tentaram roubar os cordões da vítima que reagiu o assalto e foi atingida por um disparo de arma de fogo. O circuito interno flagrou o veiculo (motocicleta) e com a numeração da placa a policia chegou até os meliantes.

Segundo a policia militar foi identificado a proprietária da motocicleta que informou que o veiculo estava com o filho que trabalha em uma churrascaria. Em ronda a Guarnição da PM encontrou o suspeito e ao ser indagado sobre o crime o mesmo confessou que estava pilotando a moto e entregou o comparsa.

O piloto da Pop placa QDW-0714 foi identificado como Yuri F.do S.J. foi preso em flagrante. Outro suspeito identificado por Renato que ceifou a vida do comerciante está foragido.

Peter Mendonça

O empresário Peter Mendonça, em vida possuía joias, cordões, pulseiras, anéis e alianças, o estabelecimento comercial é localizado na rua Itaituba no bairro Bela Vista em Novo Progresso a mais de 20 anos. A polícia conseguiu chegar até os assassinos através das imagens nas câmeras de segurança do estabelecimento.

Que por volta das 22h:40, as guarnições, ao verificarem o circuito interno de imagem da mercearia Brenda, onde por volta das 18h:30 houve um roubo seguido de morte, chegaram a conclusão de que a placa (QDW-0714) da moto pop vermelha, usada no crime, estava adulterada e que, em ato contínuo, os militares chegaram até a proprietária (Renata Ferreira da Silva) da motocicleta, que informou que seu filho era quem estaria na motocicleta.

O infrator (Yuri Ferreira da Silva), funcionário do restaurante Costela e Cia, ao chegar no local de trabalho na moto Honda Pop de cor vermelha (placa: QDW-0714) usada no crime, foi abordado e indagado sobre o homicídio que foi cometido com a participação da sua motocicleta e que um dos autores do crime se parecia muito com ele.

O mesmo confessou que era o piloto da motocicleta no momento do crime e também informou onde seu comparsa Renato, autor do disparo que ceifou a vida do Sr. Penta Mendonça, estaria, e que de imediato foi feito o deslocamento até o endereço indicado, porém o mesmo não foi encontrado, não obstante foram encontradas duas munições cal. 38 intactas.

Diante dos indícios de autoria e materialidade dos fatos, o meliante foi conduzido para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

