Publicação Nº203/2024 – M DE A CUNHA LTDA

A Empresa M DE A CUNHA LTDA , CNPJ nº 45.744.320/0001-94, sede na rua do Cachimbo, Nº421, Bairro Jardim Planalto. o Progresso/PA, Torna público que REQUEREU junto á SEMMA/NP a A.F.E, através do protocolo nº 1404/2024 em 28/08/2024: para suas atividade.

